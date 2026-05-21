記事ポイント三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に2025年に続き協賛2026年5月30日（土）・31日（日）に日比谷公園を中心に開催、入場無料今年は東京国際フォーラム ホールAが新たな会場に加わり、街全体に規模が拡大 音楽プロデューサー・亀田誠治氏が実行委員を務める「日比谷音楽祭2026」が、2026年5月30日（土）・31日（日）に開催されます。三菱商事都市開発が協賛企業として名を連ね、エンターテインメント領域への