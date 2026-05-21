記事ポイント2026年8月1日（土）、東京国際フォーラム ホール B5・B7で「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」が開催されます60社以上が出展し、相続・事業承継・不動産投資・オルタナティブ投資など多彩なテーマの最新情報が集結します入場無料（事前予約制）で、著名人による特別講演や出展社セミナーも実施されます 資産を守り、増やし、次世代へ残すためのノウハウが1日限りで一堂に集まる総合展示会が、この夏に開催さ