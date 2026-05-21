（資料）四国電力四国電力送配電 四国電力送配電は21日、2026年7月から9月までの四国エリアの電力需給の見通しを示しました。 電力の需要に対して供給の余力を表す「予備率」は、最低時で、7月前半が11.3％、後半が22.8％、8月前半が14.6％、後半が9.0％、9月前半が18.0％で、いずれも電力の安定供給に最低限必要な3％を確保できる見通しです。 また、猛暑を想定した最も需要が大きい時の予備率は12.3%～30.5%