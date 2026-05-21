記事ポイント西日本最大級の野外グルメイベントが大阪・扇町公園に初上陸全国約70店舗・総メニュー200アイテム以上が3日間集結生ライブ・ファイヤーパフォーマンス・子ども向け縁日コーナーも用意されています 全国各地の肉料理が一堂に集まる西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が、2026年5月22日から24日の3日間、大阪市の扇町公園で第1回目の開催を迎えます。Gi-FACTORYが主催するこのイベントは、畜産肉にとどま