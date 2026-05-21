記事ポイント静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤い果肉のメロンを使った”メロンフェア”商品5品が2026年5月19日（火）から期間限定で全国発売中アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌなどブルボンの定番ラインにメロンの味わいが加わったラインナップ量販店・ドラッグストア・小売店のほか、一部商品はコンビニエンスストアでも取り扱いあり ブルボンが2026年5月19日（火）、静岡県産クラウンメロンと北海道産の