記事ポイント脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」で入場無料開催5歳、さかな芸人 ハットリ、ﾘﾛ氏、サイバーおかんとのコラボ「脳汁屋台」4店舗が第1弾として公開約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」にDJ KOO（TRF）やテクノ法要が出演 脳が喜ぶ刺激と体験をテーマにした体験型フードフェスが、今年も秋葉原に登場します。マ