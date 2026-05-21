記事ポイントパリ5泊7日・凱旋門賞指定席観戦付きの旅行ツアーがペア5組10名に当たりますJRA-VANスマホアプリの無料会員登録と専用フォームへの応募で参加できますWチャンス賞として友道康夫調教師の直筆サイン入りオリジナルアイドルホース「マカヒキ」も10名に用意されています 世界最高峰の競馬レース「凱旋門賞」をフランス・パリで現地観戦できる旅行ツアーが当たるキャンペーンが、2026年5月20日（水）より始まっていま