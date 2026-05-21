山形市で車の故障を装って金をだまし取ったとして、47歳の女が警察に再逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、寒河江市の職業不詳の女（47）です。警察によりますと女は5月上旬、山形市内で30代の男性に対し、「車が故障してレッカーに持って行かれてしまった」「絶対返すのでお金を貸してほしい」などとうそを言い、現金1万5000円をだまし取った疑いです。警察が被害を認知して捜査した結果、女の関与が浮上し、21日