記事ポイントブルボンが静岡県産クラウンメロンと北海道産赤肉メロン使用の5品を2026年5月19日に期間限定発売アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌ・アルフォートミニと定番商品がメロン仕立てに量販店・ドラッグストア・コンビニなど全国で展開、一部はコンビニでも取り扱いあり 初夏の風物詩ともいえるメロンの風味を、おなじみのお菓子で味わえる季節がやってきました。ブルボンが、2026年5月19日（火）より”メ