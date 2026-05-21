【新華社深圳5月21日】中国広東省深圳市竜崗区の園山地下洞室でこのほど、掘削直径14.31メートルのシールド機のカッターヘッドが回転を始め、深圳市と同省汕尾市を結ぶ深汕高速鉄道の竜崗トンネル横崗区間でシールド掘削が始まった。同区間は地上に建物が密集し、交通量も多く、水源保護区にも隣接している。このため、通常の発進立坑を使って地上からシールド機を発進させることができず、地下洞室内で機体