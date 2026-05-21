記事ポイント西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月22日〜24日、大阪・扇町公園で第1回開催約70店舗・総メニュー200アイテム以上が集結。畜産肉・魚肉・果肉をテーマに全国各地の美食が揃う無料ステージライブ・ファイヤーパフォーマンス・子ども向け縁日コーナーなど、グルメ以外のコンテンツも充実 全国各地の”肉”グルメが大阪に集結します。Gi-FACTORYが主催する大型野外グルメイベント「全肉祭」が、2