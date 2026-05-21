世界を混迷の渦に陥れたトランプ米大統領だが、任期は約2年半を残すのみだ。果たして、後継者として米国を率いるのは誰になるのか。目下、最有力とされるJ・D・バンス副大統領について、在米ジャーナリストの飯塚真紀子氏がレポートする。【画像】イランと協議後に会見するバンス氏と、クシュナー氏（左）、ウィトコフ特使（中）◆◆◆反戦派のバンス今回のイラン攻撃は次期大統領選挙の共和党候補として大本命と見ら