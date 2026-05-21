京都アニメーション・KAエスマ文庫は21日、新作小説『オーロラとサーモン』と『ファンタメロディコ・マエストロ』を6月26日に発売することを発表した。【画像】公開された京アニ新作小説2作品のイラスト今年7月にTVアニメ放送を控える『二十世紀電氣目録』の著者・結城弘、今も根強い人気を誇る『中二病でも恋がしたい！』の著者・虎虎。そんなKAエスマ文庫を盛り上げてきた作家たちの新作小説が6月26日に2作品同時刊行される