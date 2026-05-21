〈永守氏の指示を受けて、不正を闇で処理する存在であり、ニデックのガバナンスシステムの外側の存在〉（第三者委員会の調査報告暑）相次ぐ不祥事に揺れるモーター製造大手「ニデック」（旧日本電産）。なぜ、不正は放置され続けたのか。そこには謎の人物の関与があった。5月13日、ニデックは検査データの改ざんなど1000件を超える品質不正の疑いが判明したと発表した。「先月、第三者委員会による最終報告が公表され、営業利