プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が21日、自身のインスタグラムを更新。氷上で宇野昌磨（28）と“密着”したショットを公開し、22日に何らかの発表をするような投稿でファンがざわついている。【写真】「え、なになになに！！」宇野昌磨？との“密着”ショットが公開された本田真凜の投稿本田は宇野とともに「5.22 A TURNING SEASON」と投稿。2人とみられる人物が氷上で後ろを向いて密着した写真をともに公開した。