東京・世田谷区で車同士が正面衝突する事故があり、男性1人がけがをしました。21日午前11時過ぎ、世田谷区若林で「車と車の事故です」と目撃者から119番通報がありました。警視庁によりますと、片側一車線の道路で乗用車が対向車線にはみ出し、走ってきた車と正面衝突したということです。事故の当事者：赤い車がこっちの車線にはみ出してきて正面衝突ですよ。（赤い車の運転手は）「申し訳ないです」とは言ってましたけど、僕も胸