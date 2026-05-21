人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが21日に更新され、「100円ちいかわ雑貨 第8シリーズ」の新作が順次発売されていることが伝えられた。【写真】“実用性バツグン”なカバー付きノート、ビニールポーチ、ジッパー袋など一覧投稿では、「実用性バツグンのちいかわ雑貨が5月にまたまた登場」とのコメントとともに、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・ラッコ・古本屋らが登場するカラフルな「A6カバー付きノー