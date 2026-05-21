〈経産省出身「エリート官邸官僚」が首相官邸から姿を消した《背景にはセクハラ疑惑が取り沙汰され…》〉から続く経産省出身の官邸官僚が、民放キー局の若手女性記者らとの記者懇談の席で不適切行為を働き、被害を受けたとされる女性記者が所属するキー局が官邸に申し入れを行っていたことが、「週刊文春」の取材で分かった。キー局側が取材に対し、認めた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）問題の官僚は経産省出身のX氏。