日本でのEV拡大を目指すホンダが新型車を投入します。ホンダが22日に発売する新型の小型EVは、急速充電で約30分を実現し、1回の充電で274km走ることができます。価格は339万200円で、すでに5000台を超える予約があるということです。ホンダは2025年度の決算で、EV事業見直しに関連した損失にともない、上場以来初めて赤字に転落していて、四輪事業の立て直しが急務となっています。日本では、2028年中に軽自動車の主力車種「N-BOX