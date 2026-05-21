SUPEREIGHTの村上信五（44）が20日放送のMBSテレビ「クイズ！昭和101年関西SP」に出演。親交のある大物歌手のエピソードを振り返った。歌手・和田アキ子の話題になり、その人柄についてMCの村上信五は「実はこんな凄いのに、こんな豪快やのに、人に“電話せぇ”、“電話せぇ”って言う。自分でよう電話せえへん」と明かした。ある時和田が、出前を依頼する電話ができないという話になり、その場のノリでスタッフが「じゃ