お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が20日放送のMBSテレビ「クイズ！昭和101年関西SP」に出演。大物芸人の目撃談を語った。真栄田は「こないだ偶然、新幹線で一緒だったんですよ。きよし師匠」と切り出し、お笑いタレント・西川きよしの目撃談を披露。「お弁当を食べてて、お箸を2本持ってて1本落とした」と振り返った。そしてじっと見つめる様子に「どうするんだろう」と注目していると、手に残った1本を折っ