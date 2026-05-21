21日午後から初会合を開いている自民党の新たなグループ「国力研究会」について、フジテレビ政治部・福田真子記者に聞いていきます。ポイントは「異例の大規模『国力研究会』とは」「高市総理を後押し。今後の活動は？」の2つです。――1つ目のポイント、高市総理の公約実現を後押していくというこの「国力研究会」は、「高市総理の支持グループ」という報道もあったが、実際はどうなのか？フジテレビ政治部・福田真子記者：高市総