お笑い芸人による最強のお笑いプロレス団体「西口プロレス」が21日、公式Xを更新。有効期限切れの運転免許証で乗用車を無免許運転し、赤信号を無視した道路交通法違反の疑いで2026年4月15日に警視庁野方署に書類送検された、ものまねタレント長州小力（54）を契約解除すると発表した。公式Xの声明で「この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、長州小力選