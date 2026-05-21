2026年5月20日、GoPro社は東京都内で同社のアクションカメラ『GoPro』の新製品「MISSION 1」シリーズのローンチイベントを開催した。 （関連：【画像】マイクロフォーサーズのレンズに対応した『MISSION 1 PRO ILS』） 「MISSION 1」シリーズは、50MP 1インチセンサーと新開発のGP3プロセッサーを搭載し、8Kおよび4Kオープンゲート撮影に対応したGoProの新シリ&#1254