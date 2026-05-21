全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・銀座の懐石料理店『銀座小十』です。日本の文化を確認するためのもの「今日は特別な食事だ、という演出からこの箸の形になりました。箸はひとつのメッセージですね」と店主の奥田透さん。この店では赤杉両細の利久箸を選んだ。赤杉は木の心材を使う希少箸。白赤の木目が美しい最高級品だ。懐石料理のお店であり、もちろん、志は千利休