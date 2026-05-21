本日21日、ファーウェイ・ジャパンからイヤーカフ型完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」の新色「パープル」が発売された。また、ウエニ貿易タイムピースからTVアニメ「ONE PIECE」とコラボレーションしたスマートウォッチ第2弾「四皇モデル」が5月29日に発売される。 人気のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホンに新色 ファーウェイ・ジャパンは、快適な装着感と迫