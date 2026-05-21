日本サッカー協会が５月21日、日本代表に関するリリースを発表。５月31日に行なわれるアイスランド戦において、鎌田大地選手（クリスタル・パレス）が不参加となり、吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）を新たに招集すると伝えた。森保ジャパンは国立競技場でアイスランドと壮行試合を実施した後、北中米ワールドカップに臨む。クリスタル・パレスの一員として、現地５月27日にカンファレンスリーグ決勝を戦う鎌田は、６月