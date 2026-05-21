昨季のWEリーグ女王である日テレ・東京ヴェルディベレーザは５月20日、アジア・女子チャンピオンズリーグ（AWCL）準決勝でメルボルン・シティ（オーストラリア）と対戦。３−１で快勝し、決勝進出を果たした。この大一番で輝きを放ったのが、MF塩越柚歩だ。開始４分、幸先よく先制点を決める。さらに２−０で迎えた78分には、味方のミドルシュートのこぼれ球を冷静に押し込み、この日２点目となるチーム３点目をマークした。&#