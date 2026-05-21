5回の1死満塁のピンチを併殺打で切り抜け、マウンド上で叫ぶ大谷(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）の超人ぶりが改めて発揮された。現地時間5月20日、敵地で行われたパドレス戦に大谷翔平（ドジャース）が、「1番・投手兼指名打者」で先発出場。4月22日以来の“投打リアル二刀流”でのプレーとなったが、投げては5回（88球）、被安打3、4奪三振、無失点で今季4勝目を挙げた。打っても初回に初球を先頭打者弾となる8号ソロ