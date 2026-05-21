インフルエンサーのあざらしさんは5月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。アイドルグループ「あ！恋見つけちゃいました…」でのデビューが中止となったことについて、自身の言葉で謝罪し、反響を呼んでいます。【投稿】デビュー中止についてあざらしが謝罪「重く受け止めます」あざらしさんは「今回は私の確認不足でこんなことになってしまい申し訳ございません。ちゃんと自分と向き合って今回の件を重く受け止めます。楽しみにし