自民党の有志の議員が、高市政権が掲げる政策を推進するため、議員連盟「国力研究会」を発足させ、先ほどから国会内で初会合を開いています。新たな議員連盟「国力研究会」は政府と与党が連携して高市政権の掲げる政策を推進することを目的としたもので、発起人には麻生副総裁や小林政調会長のほか、茂木外務大臣、小泉防衛大臣らが名を連ねています。発足にあたっては、自民党内の有力者や「ポスト高市」候補と目される議員を取り