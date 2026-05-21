俳優・さいねい龍二がMCを務める特別番組、フレスタPresents『ぶちうま!!〜高知・もてなし飯篇〜』が、広島ホームテレビで23日に放送される。【写真】さいねい龍二＆吉田友一＆菊地美香がポーズ→高知で藁焼き「おいしさを追究して地域を元気にするんじゃ！」をテーマに掲げて、MCのさいねいがゲストとともに、“街のぶちうま” ＆ “食材のぶちうま” ＆ “ぶちうまなレシピ” などを探す。今回の舞台は、四国・高知県に決