女優の郄橋ひかる（24）が21日、都内でスキンケアブランド「LisBlanc（リスブラン）」アンバサダー就任会見に出席した。式典で巨大な名刺を渡されると「「名刺って配るものだと思っていましたけど、飾らせてもらいます！」とビックリしていた。透明感がある美肌の持ち主だが「肌はしょっちゅう揺らいでますね」と悩むこともあるそう。「今年、花粉症デビューしたので、肌も荒れるのを感じていて、スキンケアをどうし