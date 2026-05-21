警察庁の楠芳伸長官は２１日の定例記者会見で、栃木県上三川町で親子３人が死傷した強盗殺人事件について「白昼、住宅に押し入る極めて悪質卑劣な犯罪だ」と述べた。同種事件の未然防止に向け、同庁を司令塔に全国警察を挙げて対策を強化する考えを示した。事件では、指示役とみられる夫婦と実行役とされる男子高校生４人が強盗殺人容疑で逮捕された。警察当局は「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」が関与し、