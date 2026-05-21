◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日両国国技館）9勝2敗で3人が並んで迎えた12日目。優勝争いも終盤戦、首位に並んでいた東前頭15枚目の翔猿（34＝追手風部屋）は、西前頭2枚目の義ノ富士（24＝伊勢ヶ浜部屋）と対戦した。5日目から7連勝で前日に勝ち越しを決めた上り調子の義ノ富士とはこれが初顔合わせ。立ち会いで顔を張られて、まわしもとれず、そのまま電車道で土俵外に押し出された。取組後は「相手の形になってし