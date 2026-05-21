「大相撲夏場所・１２日目」（２１日、両国国技館）西前頭１３枚目の玉鷲（４１）＝片男波＝が十両の旭海雄（大島）に寄り切られ、２勝１０敗と星を落とした。来場所は十両に転落する可能性が高くなった。現役続行に意欲を燃やした。突きをたぐられてバランスを崩し、中に入られてもろ差しから一気に寄り立てられた。玉鷲は「失敗した」と立ち合いを残念がり、十両転落危機について「落ちるでしょう。幕内に上がるよう次も頑