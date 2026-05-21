人気歌手カイリー・ミノーグ（５７）が最新ドキュメンタリーの中で２度目の乳がんとの闘いを初めて告白した。英紙デイリー・スターが２０日、報じた。カイリーは、２０日にネットフリックスで配信開始された自身の最新ドキュメンタリー「カイリー」の中で、２度目の乳がんとの闘病体験について語り、涙を流した。カイリ―は２００５年に乳がんを克服していたが、２１年にも再び乳がんと闘い、こちらも克服したことを初めて明か