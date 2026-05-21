ローソンは5月26日より、ドナルドダックをイメージしたアイスクリームポーチなど、『Disney shopping collection』vol.2のオリジナルグッズを全国の「ローソン」にて順次販売する。ローソン『Disney shopping collection』vol.2今回ローソンに登場するのは、6月9日にスクリーンデビュー日を迎えるドナルドダックのバースデーを記念して、ドナルドダックをイメージしたアイスクリームポーチや、クレジットカード風デザインのステッ