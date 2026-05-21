日本と韓国の領土問題や歴史認識のズレは、なぜ起きてしまうのか。東大生集団「東大カルペ・ディエム」の著書『世界の歴史教科書を読み比べてみた』（星海社）より、紹介する――。竹島（韓国名：独島）に観光に訪れる韓国の人々（画像＝Ulleungdont／CC-BY-SA-3.0／Wikimedia Commons）■竹島（独島）は教科書にこう書かれている日本と韓国の関係を語る上で避けられない問題が、竹島（韓国名：独島）をめぐる領土問題です。そもそ