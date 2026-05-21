W杯本大会に備え、韓国代表が現地でのトレーニングを開始した。韓国代表は5月18日に事前キャンプ地の米ソルトレイクシティに到着し、19日からトレーニングを行っている。【画像】韓国人選手、試合中に相手の顔面殴打現地ではMLSのレアル・ソルトレイクの施設や、ユタ大学のサッカーフィールドなどを活用しているという。今回のキャンプにおける最大の焦点は“高地”との戦いだ。ソルトレイクシティは海抜1460mに位置している。これ