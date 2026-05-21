【モデルプレス＝2026/05/21】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。オクラを丸ごと使った料理を公開した。【写真】35歳元AKB神7「おつまみにも良さそう」タレ絡んだオクラの豚巻き◆高橋みなみ、オクラ丸ごと使った料理披露高橋は「オクラの豚巻き」とつづり、料理作りの様子を撮影した動画を投稿。フライパンの上には、ヘタとガクが丁寧に下処理され、豚肉がしっかりと巻き付けられたオ