セブン‐イレブンは、リニューアルした「セブンプレミアム ゴールド 金の贅沢フィナンシェ」を、全国の店舗で4月21日から順次発売している。また、新商品「セブンカフェ チョコチャンクスコーン」「セブンカフェ ガレット･ブルトンヌ」も同日より順次発売している。近年「フィナンシェ」の専門店が増え、さまざまな味や食感が楽しめるようになった。そこでセブン‐イレブンでは、「食感」にこだわり、専門店品質の本格的なフィナン