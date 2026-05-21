【モデルプレス＝2026/05/21】女優でモデルの水沢エレナが5月20日、自身のInstagramを更新。手作りの春巻きの写真を公開し、話題となっている。【写真】34歳食生活アドバイザー女優「お店みたい」手間かけて作った春巻き披露◆水沢エレナ、手作り春巻き公開水沢は「昨年、食生活アドバイザーの資格を取得したこともあり、今年は今まで以上に料理熱が高めです」「必ず毎日、とまではいかなくても、ほとんど何かしらをつくっている日