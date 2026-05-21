中国電力 岡山支社岡山・北区 複数の電力会社の社員が自社が関係する裁判の法廷内でのやり取りを無断で録音していたことが明らかになっている問題で、中国電力も21日、同様の行為を行っていたと発表しました。 中国電力は、裁判に関わる部署に在籍していたここ20年間ほどの担当者らに聞き取り調査をしました。 その結果、自社が関係する民事裁判で1人の社員が1回、裁判官の許可を得ることなく録音していたことが分