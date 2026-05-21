俳優の中村雅俊が２１日、９月に全国５か所で開催する「Ｔｈｅ５１ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ俺たちの旅スペシャルコンサート」に向けて東京・武蔵野芸術劇場で行われた合同取材会に俳優の秋野太作、田中健らと出席した。日本テレビ系「俺たちの旅」の放送５０周年を記念し、昨年に主要キャストによるコンサートを開催。いずれの公演もチケットが完売する大反響となったことから、今年９月に再演することが決まった。