新潮社出版部執行役員の中瀬ゆかりさんが２１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして３週間ぶりに生出演。２週にわたって番組を欠席した理由を説明した。番組冒頭、ＭＣの垣花正に「中瀬さん、お帰りなさい」と声を掛けられると「すいません。２週間も休んでしまいまして」と頭を下げた中瀬さん。「ちょっと海外に実は行ってまして。ウィーンとアムステルダムに行ってま