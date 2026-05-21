◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手（３７）が２１日、雨天のため室内で行われた試合前練習に通常通り参加した。笑顔でダッシュ、打撃練習などを行った。宮崎は前日２０日の広島戦（マツダ）に「４番・三塁」で先発出場。初回２死二塁で迎えた第１打席で初球をスイングした際、左すね付近に自打球を受けて途中交代していた。試合中に病院に向かって打撲と診断されてい