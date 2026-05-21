NHKで好評放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」。戦国時代、主人公・豊臣秀長（＝小一郎／仲野太賀）が、兄・秀吉（＝羽柴秀吉／池松壮亮）を支え、兄弟で天下統一を成し遂げるまでの軌跡を描く物語は快調に進行中。5月17日に放送された第19回「過去からの刺客」では、主君・織田信長（小栗旬）が家督を嫡男・信忠（小関裕太）に譲り、安土城築城を開始、秀吉が上杉攻めに出る中、小一郎には不仲だった妻・慶（吉岡里帆）との関係を