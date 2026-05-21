東京大学特任研究員でSRHRアクティビストの福田和子さんは、今から約7年前の2019年6月、大学を卒業したばかりのころ、ジェンダー平等についての国際会議に参加し、「日本ヤバイ」と絶望していた。生理の貧困、多発する性暴力、他国よりも高く入手困難な緊急避妊薬の問題（2026年2月から一部薬局で購入できるようになったが2019年当時は課題が山積みだった）、未だに法律上「配偶者同意」が求められ費用も高額な中絶……。そういっ