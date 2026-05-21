向海国家級自然保護区（吉林省白城市）で営巣するコウノトリ。（白城＝新華社配信）【新華社長春5月21日】中国東北部には渡り鳥の移動経路「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」の重要な中継地が分布していることから、毎年、渡り鳥数十万羽が飛来する。自然保護区では近年、水圏生態系の修復、湿地回復、水系連結プロジェクトが継続的に推進され、水質向上と環境改善を実現しつつある。安全な環境と豊富な餌を求め、